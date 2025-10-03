ExWHYZが、12月10日にリリースする2ndシングルから表題曲である「DON’T CRY」の先行配信をスタートし、同曲のミュージックビデオを公開した。「DON’T CRY」は涙を流すメンバーのヴィジュアル/ティザー映像が事前に公開されていたが、配信された音源は「MONDO GROSSO(大沢伸一)」と「どんぐりず」によるユニットDONGROSSOが提供した楽曲で客演でも参加。ExWHYZ4人と大沢伸一、森、チョモの3人が7名で熱唱するパーティーアンセムだ