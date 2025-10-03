清 竜人が現在進行している全活動を2025年末をもって一時休止することを発表した。今回の休止は、新たな音楽活動へ向けての準備期間として発表されたもの。これに伴い、プロデューサー兼メンバーを務める一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25も現体制での活動を終了し、12月21日（日）神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、現体制でのラストライブ＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞を開催する。▲清 竜人25清 竜人からのコメントは下