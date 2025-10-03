ボクシングの志成ジムは3日、29日に東京・後楽園ホールで行われる「LifeTimeBoxingFights29」の対戦カードを発表した。メインイベントのフェザー級8回戦では大湾硫斗（27＝志成）がミカエル・ディアス（コロンビア）と対戦する。大湾は今年2月、フィリピンのセブ島で王者カン・ジョンソン（韓国）に9回TKO勝ちし、WBOグローバル・フェザー級王座（日本未公認）を獲得。世界ランキングではWBO5位、WBA15位にランクインす