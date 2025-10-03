通報で駆けつけた神奈川県警の警察官らが居室に承諾なく立ち入るなどしたのは違法だとして、視覚障害のある夫婦が同県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は3日、計27万5千円の賠償を命じた一審判決を取り消し、夫婦側の請求を棄却した。立ち入りには夫婦側の承諾があったとして違法性を否定した。2024年3月の一審横浜地裁判決は、警察官が夫婦宅の玄関に招き入れられた後、慎重に確認することなく居室まで立ち入