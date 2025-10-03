EXILE初の大規模展覧会『EXILE COSTUME EXHIBITION 2025 〜ONE AND ONLY〜』が、11月28日(金)よりルクア大阪にて開催されることが発表された。今回展示されるのは、ステージを彩りながら、その時代ごとの姿を映してきたライブ・MV・TVで実際に使用された170体以上の衣装。2007年から大切に保管されてきた貴重な衣装の大部分が初めて展示されることとなる。会場は大阪・梅田にあるルクア大阪 ルクア9F LUCUAホール。2001年のデビュ