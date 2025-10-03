Microsoft Execlチームのプロダクトマネージャーであるndeyanta氏は現地時間10月3日、Microsoft InsiderプログラムのWindows版Microsoft ExcelのPython in Excelに初期化編集機能が加わることを公式ブログで伝えた。PythonコードをExcel上に展開してデータ分析の数々の機能を実行できるPython in Excel。Microsoft 365環境のBusiness Standard / PremiumやMicrosoft 365 Enterprise E3 / E5などでは、デフォルトで使える状態だが、