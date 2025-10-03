横浜市役所（資料写真）横浜市は３日、インフルエンザが流行期に入ったと発表した。昨季より約１カ月早く、市は感染対策を呼びかけている。市によると、９月２２〜２８日の市内９０カ所の定点医療機関の患者報告数は、１医療機関あたり１・６４人。３週連続で増え、流行期入りの目安（１人）を超えた。報告数は緑区が６・２５人と突出し、次いで都筑区と港南区が３・２０人、磯子区２・６７人、鶴見区２・００人の順となって