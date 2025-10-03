「Phone (3)」や「Headphone (1)」など、気合いの入った新モデルを一気に投入してきたNothing。これらの製品に続くように、ワイヤレスイヤホンでも新モデルを発表しました。 ↑Nothingのワイヤレスイヤホン「Ear (3)」。サイズ感は従来のEarシリーズとまったく変わらない。 それがこちらの「Ear (3)」です。発売日は2025年9月25日で、価格は2万5800円（税込）、カラーはホワイトとブラック。 Nothingのカナル型ワイヤレス