ボディービルダーでタレントの横川尚隆の最新ショットが話題を集めている。３日までに更新したインスタグラムにて「大会まであと１ケ月６年ぶりのステージ復帰楽しみ楽しみ」とつづり、鍛え抜かれた肉体美を披露した。この投稿にファンからは「めっちゃ絞れてきましたね」「努力の塊」「期待大！」「圧倒的！」「盛り上がりが芸術的」「腕も脚もすごいっ」といったコメントが寄せられている。