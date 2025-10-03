◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（３日・マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が、２打席連続安打で出塁率を３割６分４厘に上げた。試合前時点で１厘３毛差だった阪神・大山を上回り、リーグトップに浮上した。初回１死一塁から詰まりながらも左前に運び、４回先頭の打席では痛烈ライナーを遊撃・田中がグラブではじく形で左前打となった。試合前時点で打率は３割６厘。この試合と４日の最終戦を含めて９打数無安打