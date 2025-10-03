ことし7月、地震による津波被害を受けた三重県鳥羽市の浦村かき。今年の出来は？ 【写真を見る】7月の津波被害乗り越え…秋の味覚“浦村かき”の出荷はじまる｢大ぶりで甘みもありプリプリ｣ 三重･鳥羽市 （西本明日華記者 三重・鳥羽市 生浦湾）「こちらの養殖場ではかきの出荷作業が進められています。カゴいっぱいに、かきが入っていきます。大漁です」 この地方の秋の味覚「浦村かき」。かき養殖の町として知られる鳥羽市浦村