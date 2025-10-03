兵庫県西宮市で8月、男女3人を包丁で切りつけたとして殺人未遂容疑で逮捕された同市の無職井上雄司容疑者（40）について、神戸地検が責任能力の有無を調べる鑑定留置を始めたことが3日、関係者への取材で分かった。期間は9月29日から来年1月16日まで。事件は8月26日に発生。容疑者は知人とみられる女性（84）と男性（92）の夫婦の自宅で2人を切りつけ、助けに来た隣人の男性（74）の胸も突き刺したとして逮捕された。県警に