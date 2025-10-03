リーグ戦2連敗でのJ1昇格へ正念場のJ2・ジュビロ磐田。ハッチンソン監督が解任され、新監督には豊富な指導歴を誇るジュビロ磐田U-18監督だった安間貴義氏が就任。リーグ戦残り7試合、J1昇格を目指す戦いが再び始まります。前節、ホームで大宮に敗れリーグ戦2連敗、順位も8位に後退したジュビロ。昇格プレーオフ圏内の6位大宮とは勝ち点差2。さらに、自動昇格枠の2位長崎とは勝ち点差8とリーグ