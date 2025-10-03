国際宇宙ステーション（ISS）での長期滞在から今年8月に帰還したJAXAの宇宙飛行士・大西卓哉さん（49）がきょう（3日）、都内で記者会見し「ミッションを遂行して地球に無事帰ってくることができました」と語りました。大西さんのISS滞在は2016年以来2回目で、今年3月から滞在し、4月にはISSの船長に就任しました。大西卓哉・宇宙飛行士「アメリカとロシアという大きな二大大国に混ざって日本の宇宙飛行士が宇宙ステーションの船長