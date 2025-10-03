将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑む第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第１局は３日、佐々木八段が３８手目を封じて、１日目を終えた。対局は４日午前９時から再開され、同日午後にも終局する見通し。【１日目手順】▲藤井△佐々木▲２六歩△８四歩▲２五歩△８五歩▲７六歩△３四歩▲７八金△３二金▲２四