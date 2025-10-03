宮城・栗原市でクマに襲われた70代の女性が心肺停止となっていて、さらに、別の女性の行方が分からなくなっています。現場である栗原市北部の荒砥沢ダム付近の山中では、緊急車両が集まり対応に当たっています。3日午後1時半ごろ、栗駒山でキノコ狩りをしていた人から、「仲間の女性がクマに襲われた」との通報が警察に入りました。警察などによると、キノコ狩りをしていたのは70代の4人のグループで、このうち女性1人が出血した状