トランプ大統領の孫娘、カイ・トランプさんが立ち上げたアパレルブランドの宣伝でホワイトハウスが使われたとして、物議を醸しています。アメリカのホワイトハウスから出てきたトランプ大統領。すぐ横には、リュックを背負った女性の姿がありました。カイ・トランプさん。トランプ大統領の孫娘です。そのカイさんが着ている洋服が、ある騒動の引き金となりました。カイさんはトランプ大統領の長男、ドナルド・トランプ・ジュニア氏