ソトはシーズンが進むにつれて調子を上げていったが…(C)Getty Images今シーズン、プレーオフ進出を果たせなかったメッツは、野球部門代表デービッド・スターンズが9月29日、記者会見の場でカルロス・メンドーサ監督の続投を発表した。スターンズ代表はシーズンを総括し、来季への雪辱を誓ったものの、今なお、"失態"へのバッシングは鳴りやまない状況だ。