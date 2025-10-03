リコーは10月3日、オンプレミス環境で導入可能なリコー製700億パラメータのLLM（Large Language Models：大規模言語モデル）に、金融業に特化した業務内容や専門用語を学習させた「金融業務特化型LLM」を開発したことを発表した。金融業で利用される融資稟議書のドラフトを自動生成するDifyアプリケーションも開発し、10月末より個別提供を開始する。なお、これらのサービスは今冬をめどに、リコージャパンが提供する「RICOH オン