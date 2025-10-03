これからの気象情報です。 4日(土)は不安定な空模様で、急な雨に注意が必要です。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆10月4日(土)天気 ・上越地方 傘マークはありませんが、夕方にかけて急な雨のところがあるでしょう。 最高気温は26℃前後で、少しむし暑くなりそうです。 ・中越地方 日中は、所々でにわか雨があるでしょう。あまり強い降り方ではありませんが、念のため