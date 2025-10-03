フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、放送開始30周年を記念して話題を集めた作品と「その後」の物語を、5日から5週連続で放送する。(右上から時計回りに)「借金地獄物語」、「われら百姓家族」シリーズ「女装と家族と終活と〜キャンディさんの人生〜」、「おじさん、ありがとう〜ショウとタクマと熱血和尚〜」、私のママが決めたこと〜命と向き合った家族の記録〜」ガ