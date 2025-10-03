新潟県議会の議会運営委員会は3日、同県に立地する東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を巡り、原子力規制庁や資源エネルギー庁、東電などの関係者を16日の連合委員会に参考人として招致すると決めた。連合委は県議全員参加で実施。参考人が同原発の現状を説明する。エネ庁の村瀬佳史長官や内閣府関係者は3月の県議会にも招致され、政府のエネルギー政策や事故時の避難計画について説明し「再稼働は極めて重要だ」と訴えていた。東