お笑いコンビ、クマムシの長谷川俊輔（39）、佐藤大樹（37）が2日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。副業でサウナの熱波師をやっていることを明かした。番組のテーマは「副業芸能人大集結SP」。「あったかいんだからぁ♪」で大ブレークしたクマムシは、ブレーク時の最高月収800万円と明かした。長谷川は現在、副業でサウナの熱波師をやっていると明かした。「きっかけ