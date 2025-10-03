お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレス（34）、カベポスターの浜田順平（38）が2日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」（木曜午後11時15分）に出演。過去にピン芸人の真輝志と3人で同居していたことを明かした。番組のテーマは「仲良し同居芸人」。熊元は経緯について「私がルームシェアしたくて。男子と住んだ方がいいじゃないですか」と持論を語った。熊元は「で、そこからオーディションして、この3人になった」と説明した。