北九州市小倉南区で3日午後、住宅1棟を全焼する火事があり、住人とみられる女性が意識のない状態で病院に搬送されています。 警察や消防によりますと、午後2時50分ごろ、北九州市小倉南区志井で「家から煙が出ている」と近くの住民から通報がありました。 火は、およそ3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟を全焼しました。この火事で、女性1人が意識のない状態で病院に搬送されています。女性は60代の住人