俳優の市原隼人が３日、都内で行われた主演映画「おいしい給食炎の修学旅行」（綾部真弥監督、２４日公開）の完成披露上映会に、武田玲奈、田澤泰粋、栄信、いとうまい子、六平直政、小堺一機らと出席した。過去にドラマ３作、映画３作が製作された人気コメディーの最新映画化。給食マニアの中学教師を演じる市原は「この作品は我々の夢なんです。泥水の中に手を突っ込んで、やっとつかまえた夢なんです。大いに笑って、活力