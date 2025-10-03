◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）＝１０月３日、シャンティイ調教場日本ダービー馬が、日本競馬の悲願へ着々と牙を研いでいる。クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）はリオン坂路をキャンター。毛づやもさえる漆黒の馬体を弾ませた。「関わっているスタッフの全ての方々が、全力を尽くしてクロワデュノールを良くしようと頑張っている姿を見