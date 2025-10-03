◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）＝１０月３日、シャンティイ調教場前哨戦のフォワ賞・仏Ｇ２を制したビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）はリオン坂路を素軽く駆け上がった。前走は昨年の凱旋門賞４着馬・ソジーなどを抑え、見事な差し切りＶだったが、坂口調教師は「本番までしっかり調整してレースを迎えたいと思います」と冷静だった。