【新華社ハルビン10月3日】中国黒竜江省ハルビン市香坊区の労働公園では6日まで、同区の第22回菊花展が開かれており、100種類以上、数万鉢の菊が園内を鮮やかに彩っている。市民や観光客は花々を鑑賞しながら散策し、休日のひとときを楽しんでいる。（記者/劉赫垚）