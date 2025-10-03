女性の県内就職を後押しするためのパネルディスカッションが長崎市の高校で開かれました。 県内で働く女性社員が、やりがいや魅力を伝えました。 （朝日ネットCSセンター長崎 大木 美由紀さん） 「どういうふうにこれから暮らしていきたいかを考えて、仕事を選んだ」 パネルディスカッションは、女性が活躍している企業を知ってもらい、将来の県内就職につなげようと、県が4年前から取り組んでいます。