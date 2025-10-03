厚生労働省は３日、インフルエンザが流行入りしたと発表した。年間を通じて流行が続いた２０２３年を除けば、０９年に次ぐ早い流行入りとなった。発表によると、全国約３０００か所の医療機関から９月２２〜２８日の１週間に報告された感染者数は、１医療機関あたり１・０４人で、流行入りの目安となる１人を超えた。前週（０・８０人）の１・３倍となり、６週連続の増加となった。都道府県別では、沖縄（８・９８人）が最多