「ハロー・グッバイ」、「花梨」、「春なのに」など多くの名曲、ヒット曲を持ち、2025年6月でデビュー45周年を迎えた歌手柏原芳恵さんが2017年に刊行した最後の写真集『YOSHIE MODE』（撮影：佐藤健）が、デビュー45周年を記念してデジタル写真集として完全復刊しましたす。【写真】1980年代アイドルの象徴、柏原芳恵さん南国情緒たっぷりの石垣島で撮影された濃艶カットの数々は、当時の等身大の様子を色褪せずに写し取っています