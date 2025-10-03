子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！第8話あれ？「私が」？【編集部コメント】マナミさんがついに核心を突いてくれました。エリさんはもちろん心の底からお母さんのためを思って行動しているつもりなのでしょう。ただ「お母さんのため」という