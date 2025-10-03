◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの柳町達が先制の6号2ランを放った。初回無死一塁。オリックス佐藤一磨が投じた内角高めの直球にうまく反応した。打球は低い弾道のまま右翼ポール横のスタンドまで届いた。「インコースの難しいボールでしたが、思い切っていくことができた結果がホームランに繋がってくれました」とうなずいた。牧原大成と首位打者争いを繰り広げる中、打率2割9分4厘