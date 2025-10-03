指宿市は、地方創生に向けた人材の確保や移住を促進しようと、東京に本社を置く人材派遣会社と包括連携協定を結びました。指宿市と包括連携協定を結んだのは、東京に本社を置く人材派遣会社のランスタッドです。ランスタッドは、鹿児島をはじめ全国92か所に拠点を置き、地域に密着した人材派遣サービスを展開しています。人口減少や人手不足といった課題を抱える指宿市。連携協定は働く人材を確保し空き家バンクなどを
