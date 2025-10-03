＜エイジェック LADYGO カップ in とちぎ事前情報◇3日◇セブンハンドレッドクラブ（栃木県）＞30歳から45歳までの女子プロゴルファーが参戦する『エイジェック LADYGO カップ in とちぎ』が、2025年10月4日（土）に栃木県さくら市のセブンハンドレッドクラブで開幕。今大会にイ・ボミ（韓国）が出場することが発表された。【写真】結婚式でウェディングドレスを披露するボミボミは国内女子ツアー通算21勝を誇り、2015年からは2