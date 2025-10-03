アクシネットジャパンインクから、国内女子メジャーの使用率速報が届いた。「タイトリストは、国内女子ツアーメジャー大会『日本女子オープンゴルフ選手権』でゴルフボール使用率No.1を獲得しました。支持の高さは通常大会と変わらず、最も多くのプレーヤーが勝つために『プロV1・プロV1x』のトータルパフォーマンスを信頼しています」と、同社広報。【画像】PGAツアーで今週供給されたばかり！新しい『Pro V1xレフトダッシュ』ダ