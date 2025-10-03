10月2日、アメリカ空軍のオスプレイ1機が浜松市の航空自衛隊浜松基地に緊急着陸していたことが分かりました。 【写真を見る】米軍オスプレイ1機が航空自衛隊浜松基地に緊急着陸 飛行中に警告灯点灯 現在も基地内に留まる【速報】 浜松基地などによりますと、2日正午すぎ、アメリカ空軍横田基地所属のCV-22オスプレイ1機が航空自衛隊浜松基地の滑走路に緊急着陸したということです。飛行中に警告灯が点灯したための予防着陸で、け