世界遺産の古墳を空から眺める気球。あす１０月４日に運航開始です。堺市の大仙公園で行われたセレモニー。あす１０月４日、ガス気球「おおさか堺バルーン」の運航が始まるのを前に行われ、大阪府の吉村洋文知事と、堺市の永藤英機市長がひと足先に空の旅を体験しました。１回で１５人ほどを乗せ、２分３０秒かけて約１００ｍ浮上する気球。目玉は…記者リポート「目の前を見てください。大山古墳が見えます。ここからだと“鍵穴”