石川県内で詐欺の被害が相次いでいます。金沢市の60代の女性が警察官などを名乗る男らに1600万円をだまし取られました。女性は「あなたの通帳が犯罪に使われた」などと言われ、指示されるままに現金を玄関先に置き、そのままだまし取られました。一方、金沢市の60代の男性はSNSで知り合った女性を名乗る者らに「ウイスキーを購入しオークションで売れば利益が得られる」などと言われ、指定された口座に振り込んだ1200