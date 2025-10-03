気象台は、午後7時13分に、洪水警報を下対馬に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長崎県・下対馬に発表 3日19:13時点壱岐・対馬では、4日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下対馬□洪水警報【発表】4日明け方にかけて警戒