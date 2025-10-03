羽田空港で手荷物検査の際に乗客の現金9万円を盗んだとして逮捕された保安検査員だった男がきょう、起訴されました。東京地検が窃盗の罪できょう起訴したのは、警備会社「ライジングサンセキュリティーサービス」の保安検査員だった松本龍被告（21）です。東京地検によりますと、松本被告は先月13日、羽田空港の保安検査場で、乗客の男性が手荷物検査のためにトレーに置いた現金9万円を盗んだ罪に問われています。東京地検は松本被