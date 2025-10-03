◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2025年10月3日マツダ）広島の小園海斗内野手（25）が、3日のヤクルト戦で2安打を放ち、出塁率を・364まで伸ばしてトップに立った。阪神・大山を追いかけた小園は「3番・遊撃」でスタメン出場すると、初回に左前打。大雨が降りしきる4回には、ジャンプした遊撃・田中のグラブをかすめる内野安打となり、大山の出塁率（・363）を超えた。2安打目を放ち、“確信”した小園は塁上でガッツポー