コメの平均価格は3週連続で5キロ4200円台の高値が続いています。先月28日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロの平均価格は、前の週より35円下がって4211円となりました。4200円台となるのは3週連続です。今年の夏から秋に収穫された新米の価格が高止まりしていることが要因で、備蓄米の販売期限が延長されても価格を下げる効果は限定的となっています。