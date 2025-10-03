アンケート結果について説明する、自治労石川県本部の宮鍋正志中央執行委員長＝3日午後、石川県庁自治労石川県本部は3日、昨年の能登半島地震や豪雨で被災した輪島、珠洲両市など石川県内5市町の職員を対象としたメンタルヘルス（心の健康）に関するアンケートの結果、71.8％が「仕事を辞めたいと思ったことがある」と答えたと明らかにした。金沢市内で記者会見した宮鍋正志中央執行委員長は「二重被災で職場環境が悪化してお