島根・安来市で目撃された思わずヒヤリとする場面。目撃者が交差点を右折したその時、自転車に乗った人物が目の前を走り抜けていきました。映像をよく見ると、この時、歩行者信号は赤。信号を無視して横断していました。目撃者：わが道を行くという感じ。僕が止まらなかったら確実に事故になっている。周りをよく見て、危険を回避しながら運転していきたい。危険な信号無視の瞬間は福岡県でも目撃されました。サイレンが鳴り響く中