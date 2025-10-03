三重県の国道で軽乗用車が横転し、高校生を含む男女5人が死亡、1人が重傷を負いました。定員が4人の車に、6人が乗っていたとみられ、警察が事故の状況を調べています。◇男女6人が乗っていたとみられる軽自動車。車体は傷つき、血痕も残っています。警察によると、事故が起きたのは3日午前0時すぎ…目撃者「車両が横転し、3人が出血し路上で倒れていた」現場は、三重県名張市。軽自動車は、国道165号を奈良方面から東へ走行