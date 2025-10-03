3日午後、埼玉県春日部市で車4台が絡む事故があり、1人が意識不明だということです。警察などによりますと、3日午後4時すぎ、春日部市の交差点で右折しようとしていた車両に直進してきた対向車両が衝突する事故があり、直進車が横転したということです。合わせて4台が絡む交通事故で、横転した車に乗っていた70代の女性が意識のない状態で病院に搬送されたほか、ほかに2人が首や胸に痛みを訴えて手当てを受けていますが、軽傷だと