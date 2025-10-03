お笑いコンビ、銀シャリの橋本直（45）とガクテンソクの奥田修二（43）が放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」（木曜午後11時15分）に出演。3年ほど同居していたことを明かした。番組のテーマは「仲良し同居芸人」。先輩の橋本は「めっちゃうれしいです。泣きそうです」と語った。「浪花の芸人が奥田と一緒に“同居芸人”出れるって」と下積み生活を共にした後輩との出演に感慨深げだった。平成ノブシコブシ吉村崇は2人について「