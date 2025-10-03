元自民党幹事長で、過去に２度総裁選に出馬したことのある政治ジャーナリストの石原伸晃氏が３日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」にＶＴＲ出演。翌４日に投開票が迫った自民党総裁選の行方を占った。現在の情勢については石原氏は「（林）芳正さんのところが元気がいいですよね。それはやっぱり議員票だと思うんですが、参議院のコアを抑えている。小泉（進次郎）さんのところは最初から議員票が突出して多かったですから」と